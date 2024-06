A Poggio Moiano arriva sul filo di lana la vittoria nel segno della continuità di Matteo Massimi

RIETI – Arriva sul filo di lana la vittoria nel segno della continuità di Matteo Massimi, ex vicesindaco uscente di Poggio Moiano e ora nuovo primo cittadino del borgo alle porte dei Monti Lucretili, dopo la decisione di Sandro Grossi di non ripresentarsi alle urne. L’esponente dell’amministrazione uscente, con la sua lista civica “Crescere insieme”, supera al fotofinish il suo avversario, Alessandro Arzilli, a capo della lista “Prospettive nuove”. Le due compagini, alla fine, saranno separate da soli 5 punti percentuali: 52,76% per la prima, con 878 voti conquistati, contro i 786 voti (47,24%) voti della seconda. Neanche 100 schede tra una squadra e l’altra, in un Comune che dopo il risultato delle urne si conferma, di fatto, spaccato a metà. Sarà compito ora di Massimi ora ricucire questo strappo, in un territorio che è stato sempre “fucina politica” per l’intero quadrante provinciale.

