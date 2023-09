Poggio Mirteto, via all'inaugurazione del rinnovato Valletonda

RIETI - Tutto pronto a Poggio Mirteto per l’inaugurazione del nuovo Valletonda, l’impianto sportivo di via Togliatti dove è stato rifatto il campo di calcio in erba sintetica, piccoli interventi alla pista d’atletica, interventi anche sulla illuminazione. Un totale di 400 mila euro (mutuo Cassa Depositi e Prestiti), spesi dal Comune mirtense per un restyling dello storico impianto che ospita le attività delle squadre di calcio senior (Promozione e Terza categoria) e il nutrito settore giovanile della Poggio Mirteto Calcio, oltre all’atletica e con la possibilità di svolgere la preparazione anche per il basket e il volley oltre al tiro con l’arco.

Oggi pomeriggio si parte con la 24h Running no – stop, una staffetta di 24 ore che inizia alle 17 per concludersi alla stessa ora di domani con le squadre iscritte che si cimenteranno in una 24 ore di corsa dove ogni frazionista correrà per un’ora.

L'inaugurazione e il programma

Domani pomeriggio c'è l’inaugurazione vera e propria del nuovo impianto con un programma che prevede alle 16 l’esibizione della Scuola calcio e a seguire l’incontro Under – 15 under 17.

Alle 18 il taglio del nastro col sindaco Giancarlo Micarelli, gli amministratori e i responsabili delle varie associazioni e società sportive. Dalle 19 la presentazione dell’Under 19 e della Terza categoria di calcio.

Per tutta la durata della manifestazione nell’area Street food sarà in funzione uno stand gastronomico .