IL CORSO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il martedì in Sabina si balla il Tango. Due maestri d’eccezione come Eliana Montanari e Ali Namazi pionieri del tango In Italia, una location particolarissima e parte il corso di Tango argentino in Sabina, a Poggio Mirteto Scalo in via Dogana presso l’Antico Porto fluviale – dove ha trovato casa il Centro danza Sabina. Il corso di tango argentino è definito dagli organizzatori «Un viaggio a due tra amore, mistero, sogni e speranze».Si tratta di un corso con una proposta di avvicinamento al tango fatta di amicizia e passione. Conduce il corso Eliana Montanari fondatrice del Centro del tango Argentino, Prima Scuola di Tango Argentino in Italia con la partecipazione di Ali Namazi insegnante e cofondatore del centro. «Il tango argentino – spiegano i promotori del corso- è la danza dell'abbraccio, dei magici intrecci di gambe, del dialogo costante dei corpi, dell'improvvisazione a due, dell'incontro con se' e con l'altro. Un viaggio a due tra amore, mistero, sogni e speranze».Il corso ogni martedì dalle 19 presso il Centro di danza Antico Porto a Poggio Mirteto Scalo. Infotel. 33883388