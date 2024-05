Poggio Mirteto, una serata dedicata all'astronomia

RIETI - Serata astronomica domani, venerdì 31 maggio, alle 21 a Poggio Mirteto.

L’appuntamento è a Parco San Paolo che per l’occasione verrà oscurato per permettere la migliore osservazione possibile. L’evento organizzato dalla Biblioteca e dal Comune vedrà la partecipazione di esperti come Andrea Banchelli, Alessandro Granati e Ambra Biachi i quali guideranno le osservazioni con die telescopi e un puntatore laser. L’iniziativa si i nserisce tra quelle programmate nel ciclo “A riveder le stelle”.

Il programma. “Terminati gli incontri di astronomia e i laboratori in Biblioteca – spiegano gli organizzatori- ci ritroveremo occhi al cielo per una spettacolare serata astronomica tra suggestioni mitologiche, letterarie e nozioni scientifiche. Osserveremo ad occhio nudo e con l’ausilio del puntatore le singole stelle e le costellazioni evidenziandone le peculiarità fisiche principali e la mitologia ad esse associata, la luna, i pianeti visibili durante la serata”. L’ingresso alla serata astronomica è libero.