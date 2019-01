RIETI - Il sindaco di Poggio Mirteto, Giancarlo Micarelli, pronto a candidarsi per il secondo mandato.



Il sindaco uscente annuncia la volontà di concorrere alle Amministrative della primavera per la riconferma.

Il primo cittadino: «Dopo la pensione più tempo libero, via a laboratori e tavoli in vari settori per stilare il programma».



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE DI RIETI DEL MESSAGGERO

IN EDICOLA OGGI, DOMENICA 27 GENNAIO © RIPRODUZIONE RISERVATA