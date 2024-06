Poggio Mirteto decide di cambiare: finisce l'era Micarelli, il nuovo sindaco è Andrea Arcieri

RIETI - Sarà Andrea Arcieri il sindaco di Poggio Mirteto. Nel comune reatino più grande tra quelli impegnati in questa tornata elettorale, Arcieri ha battuto il sindaco uscente Giancarlo Micarelli, conquistando 1780 voti (il 56,31%). Micarelli, che si è fermato a 1381, non riesce ad essere eletto per il terzo mandato consecutivo, così lo scranno più alto del municipio mirtense passa ad Arcieri, al quale sono andate 5 delle 6 sezioni in cui sui votava (tutte meno la sezione di Castel San Pietro). È stato un pomeriggio ad alta tensione e poi via via che si delineava la vittoria di Arcieri, il candidato sindaco e tutti i candidati della lista si sono ritrovati in Via De Vito. Tanta la gioia del nuovo sindaco che ha ribadito insieme ai suoi candidati consiglieri la voglia di cambiamento che ha la popolazione di Poggio Mirteto.

