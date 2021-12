Poggio Mirteto, incontro on line sul bando per il servizio civile

RIETI - Con la prossima presentazione delle domande, prenderà il via il programma di Servizio Civile Universale denominato “Inclusione sociale dalla Tuscia alla Sabina”. Verranno reclutati in tutto 472 volontari che andranno ad espletare nei vari ambiti il loro servizio remunerato dietro compenso mensile per un anno, a titolo di rimborso spese (440 euro mensili a fronte di 25 ore lavorative settimanali).

Appena uscirà il bando potranno presentare domanda i ragazzi i quali prima della scadenza del bando abbiano compiuto i 18 anni e non superato il 28esimno anno di età.

I posti

Dopo che è stato approvato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili il programma di Servizio Civile Universale denominato “Inclusione sociale dalla Tuscia alla Sabina” i nu,meri parlano del reclutamento complessivo di 472 volontari. Si va dai circa 40 di fara in Sabina fino ad arrivare ai 95 della IV Comunità Montana Sabina con sede a Poggio Mirteto. In questo ultimo caso i volontari saranno così ripartiti: Casperia 6, Configni 6, Cottanello 8, Mompeo 6, Montasola 4, Montebuono 12, Poggio Catino 12, Poggio Mirteto 8, Roccantica 9, Salisano 6, Torri in Sabina 12, Vacone 5 e per la sede della IV Comunità Montana 1.

L'incontro on line

In collaborazione con la soc. Nomina srl, che gestirà le fasi di reclutamento e selezione dei volontari è stato organizzato per domani, 13 dicembre, dalle 17 alle 18, un incontro online tramite piattaforma Zoom per promuovere ed illustrare il citato Bando di imminente pubblicazione.

L’incontro è dedicato, in particolar modo, agli aspiranti volontari e volontarie per spiegar loro come presentare correttamente la domanda di partecipazione al bando, illustrare le diverse opportunità presenti sul territorio e rispondere ad ogni richiesta di informazioni in merito al Servizio Civile Universale. In particolare, l’incontro sarà suddiviso con l’accoglienza dei partecipanti sulla piattaforma e saluti iniziali; l’assistenza alla compilazione della domanda online sulla piattaforma dedicata; la descrizione e racconto dei progetti di Servizio Civile Universale attivati ed infine un Question time finale con domande degli aspiranti volontari partecipanti.

Come accreditarsi

Tutti gli interessati possono prenotare la propria partecipazione all’incontro online nei seguenti modi: Contattando la Nomina srl al numero 080 2146189; mentre per quel che riguarda i Comuni che fanno capo alla IV Comunità Montana Sabina ci si può rivolgere oltre che alla società Nomina anche a Gianni Tassi, referente per i comuni della Comunità Montana Sabina al numero 0765 423586. Gli aspiranti volontari che avranno registrato la loro partecipazione all’evento saranno poi ricontattati per l’invio del link di accesso all’incontro online.