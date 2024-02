Mercoledì 7 Febbraio 2024, 00:10

RIETI - Oltre i confini del sapere con il progetto Erasmus+, all’Istituto di istruzione superiore Gregorio da Catino di Poggio Mirteto. La scuola superiore mirtense ospita tre scuole europee che hanno scelto la Sabina, dopo un percorso che corona l’impegno degli ultimi anni per l’internazionalizzazione della scuola.

Le attività. Alunni e professori stanno vivendo settimane dense di attività didattiche, culturali e ludiche, che hanno portato in Sabina docenti e studenti della scuola portoghese Aed Sancho I di Vila Nova di Famalicão, la scuola tedesca EuropaschuleKöln di Colonia e la scuola francese LycéeProfessionnel Marie Laurencin di Parigi.

La presenza contemporanea nella scuola di Poggio Mirteto dei componenti di tre istituti europei ha permesso agli alunni di vivere momenti indimenticabili, di confrontarsi, di mettersi in gioco, di sperimentare l’uso delle lingue inglese, francese e tedesco. Le attività didattiche e ludiche hanno visto non solo la partecipazione degli alunni coinvolti nello scambio, ma un continuo coinvolgimento di altri ragazzi e ragazze nell’ambito del progetto comunitario Erasmus+.

Dopo l’accreditamento al programma Erasmus+ 2020-2027, l’Istituto Gregorio da Catino ha avviato diverse attività di mobilità internazionale per alunni e professori.

La partecipazione. Negli ultimi due anni scolastici, gli alunni dell’istituto della Sabina hanno avuto modo di usufruire di borse di studio, che hanno permesso loro di andare a scuola in Francia, Germania e Portogallo, ampliando gli orizzonti del sapere, interagire, fare esperienze e stringere nuovi rapporti di amicizia. Fino al 2027, la scuola potrà organizzare attività di mobilità internazionale, che darà la possibilità a tanti ragazzi di vivere esperienze indimenticabili.

La buona riuscita degli scambi internazionali organizzati finora è stata premiata, nel settembre del 2023, come “buona pratica” dalla Commissione europea. Un riconoscimento per il Gregorio da Catino, per il dirigente scolastico Valentina Bertazzoli, per il lavoro del team Erasmus+, coordinato da Claudia De Antoniis e composto dai docenti Erika Morelli, Edward Ruvolo, Katia Salvatori ed Elena Tarquini.