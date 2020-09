Rieti, anche al Polo didattico di Poggio Mirteto lezioni dal 24 settembre: il punto su tutte le scuole della Sabina

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Anche il Polo didattico di Poggio Mirteto differisce l’inizio delle lezioni al prossimo 24 settembre. L’Istituto di Istruzione superiore Gregorio da Catino al quale fanno capo tutte le scuole superiori presenti a Poggio Mirteto, dai Licei agli Istituti professionali e tecnici, ha comunicato nel pomeriggio di ieri la decisione.Con propria circolare a firma del Dirigente Scolastico, professoressa Maria Rita De Santis, è stcato comunicato al personale docente e Ata, agli alunni e alle loro famiglie “che le lezioni avranno inizio giovedì 24 settembre 2020 alle 8.30 a seguito di delibera del Consiglio d’Istituto del 10 settembre 2020. Tale decisione è stata determinata dal fatto che il termine dei lavori posti in essere dall’Amministrazione Provinciale di Rieti comporta adempimenti complessi da realizzare secondo i protocolli: l’apposizione della segnaletica per ingressi ed uscite e percorsi, sanificazione accurata e certificata degli ambienti secondo i protocolli Covid 19, la ricollocazione di tutti gli arredi scolastici con il dovuto distanziamento, nonché una igienizzazione profonda; la delimitazione e lo spostamento dei distributori automatici di vivande ed ogni tipo di precauzione e tutela per la salute pubblica di tutti i soggetti frequentanti la scuola (studenti, docenti, personale Ata, genitori). Pertanto si rendono necessari ulteriori giorni rispetto alla data indicata dalla Regione Lazio, per rendere correttamente fruibile ogni aula e ambiente dell’IIS Gregorio da Catino”.Intanto restando a Poggio Mirteto e a tutte le realtà scolastiche dei Comuni limitrofi che fanno capo all’Istituto comprensivo Bassa Sabina sono stati comunicati i giorni di inizio delle lezioni:Lunedì 14/09/2020: Scuola Primaria di Montopoli, Poggio Catino, Poggio Mirteto Scalo e Salisano; Scuola Secondaria di I grado di Montopoli e di Poggio MirtetoMartedì 15/09/2020: Tutte le sedi di Scuola dell'InfanziaGiovedì 24/09/2020: Scuola Primaria "L. Volpicelli" di Poggio Mirteto Centro, per consentire l'ultimazione dei lavori nei due piani superiori dell'edificio e permettere il rientro in sicurezza. Le classi terze saranno collocate per un periodo limitato presso la Scuola Secondaria di Poggio Mirteto.