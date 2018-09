di Raffaele Passaro

RIETI - Il Poggio Mirteto è pronto per la sua seconda stagione nel campionato di Prima categoria. La preparazione, per i bianco-rossi è cominciata verso la fine di agosto. Importante, inoltre, l’amichevole giocata cinque giorni fa a Forano, contro la Juniores della Valle del Tevere, che ha dato al mister Daniele D’Ambrogio buoni spunti per cominciare al meglio la stagione. A forano è arrivata una netta vittoria (5-1) con due reti anche di una delle molteplici new entry in rosa di quest’anno, ovvero Lucas Andrea, proveniente da una squadra dilettante argentina.



Per la società reatina, grandi movimenti sotto il profilo del mercato: tredici, infatti, i nuovi arrivati in casa mirtense, tutti profili molto interessanti e che già hanno calcato campi di queste categorie. Insomma, si aspetta solo il primo fischio dell’arbitro, che decreterà l’inizio del campionato di Prima 2018/19; la prima sfida, per i ragazzi di D’Ambrogio, è il derby tutto reatino contro l’Atletico Canneto, previsto per il 30 settembre, tra le mura amiche.



IL PUNTO

Marco Sautelli (presidente Poggio Mirteto): «Ovviamente, il nostro principale obiettivo è quello di raggiungere il prima possibile la quota salvezza. Siamo molto contenti del lavoro svolto fino adesso dai nostri ragazzi, che hanno molta voglia di rivincita rispetto alla stagione scorsa, che è stata deludente. Notiamo molto impegno e partecipazione anche nei nostri sostenitori e la cosa ci gratifica. Speriamo che tutto vada per il verso giusto e che siano rispettate le nostre aspettative. Come società, abbiamo molta voglia di crescere, soprattutto dal punto di vista umano e sociale: da questa stagione è nato anche il progetto della juniores, che disputerà il campionato provinciale nel girone di Rieti; anche loro stanno lavorando bene, sotto la guida di mister Fois e mister Liberati. Speriamo di avere molte soddisfazioni quest’anno, sia con la prima squadra che con la juniores».



LA ROSA

Portieri : Christian Gentili (da Atl.Canneto), Alessandro Spurio (confermato), Simone Giannini (da Atl.Canneto), Daniele Ottaviano (c.).

Difensori : Patrizio Avenali (c.) Adriano De Santis (c.), Alessandro Ferretti (da Mar.na), Alessio Bidini (da Mar.na), Federico Masci (c.), Mattia Quondamstefano (c.), Luca Del Bufalo (da Valle del Tevere), Stefano Guidi (da Montasola), Luca Maccia (c.), Stefano Di Rocco (c.).

Centrocampisti : Mattia Ferraioli (c.), Diego Galletti (da Montasola), Simone Bertoldi (c.), Matteo Antonelli (c.), Francesco Fiori (c.), Mirko Bastioni (da Rieti), Manuel De Santis (c.), Francesco Di Rocco (c.), Gianmarco Di Francesco (c.).

Attaccanti : Mattia Luigini (da Cantalupo), Simone Marcelli (da La Sabina), Leonardo Pezzotti (c.), Enea Nobili (c.), Francesco Calvani (c.), Raimondo D’Andrea (c.), Lucas Andrea (da squ. dilett. argentina), Alessandro Iacobelli (c.), Fabio Mocci (c.), Andrea Di Battista (da Montasola).



STAFF TECNICO

Allenatore: Daniele D’Ambrogio

Vice-Allenatore: Andrea Di Battista

Allenatore Portieri: Daniele Ottaviano



SOCIETA’

Presidente: Marco Sautelli

Vice-Presidenti: Federico Pallocci, Alessandro Calvani

Presidente Onorario: Amos Stopponi

Segretario: Daniele Ruggeri

Responsabile Juniores: Cristiano Pieroncini

Dirigenti: David Ottaviano, Francesco Longarini, Michele Cinosi, Andrea Franchi, Simone Orsi, Bruno Sciarra, Franco Falasca, Roberto De Silvestri, Paolo Giusti.

