RIETI - Verrà presentata giovedì 14 giugno alle 18 a Poggio Mirteto presso la Sala della Cultura Rietintasca, l'applicazione di promozione territoriale di respiro provinciale che in pochi mesi ha raggiunto numeri record. Interverranno il sindaco mirtense Giancarlo Micarelli, il consigliere regionale Fabio Refrigeri, il presidente della Provincia Giuseppe Rinaldi e poi Presidente della Provincia di Rieti

Alessandro Micheli e Alessandro Pavani di Rietintasca. “Lo smartphone - spiegano i promotori dell'iniziativa-ha ormai rimpiazzato computer e giornali come sorgente di notizie e di informazioni. E' considerato indispensabile nella vita quotidiana ed è ormai diventato una 'appendice' del nostro corpo. In ogni occasione ed in ogni luogo lo abbiamo con noi, sempre 'in tasca' e connesso ad internet. Le applicazioni sono la massima espressione delle interazioni con il proprio dispositivo, risiedono sullo smartphone e interagiscono con lo stesso.

E’ per questo che, lo scorso ottobre, è stata pubblicata Rietintasca, l'applicazione di promozione territoriale che abbraccia tutta la provincia, fornisce servizi al cittadino e ai turisti, crea sinergie tra operatori turistici, stimola la crescita di aziende e imprese grazie alla comunicazione delle peculiarità del territorio e alla campagna 'compra nella tua città. E' fondamentale sviluppare la cultura dell'accoglienza e creare una bella vetrina dei nostri luoghi perché l'informazione determina la vittoria di un territorio, creando un vantaggio diffuso per le imprese. Inoltre, annunci gratuiti, le migliori attività commerciali, eventi in programma e post di approfondimento, social network e RietintascaTV. In soli sei mesi ha già raccolto oltre 1.500 download ed è in costante e quotidiano aggiornamento per ampliare e approfondire l’offerta informativa".

