RIETI - Si intitola Conflitti l’iniziativa che sabato pomeriggio verrà presentata a Poggio Mirteto in Sala Farnese dalle 17 e che toccherà diversi temi: dal razzismo al colonialismo alle migrazioni. Alle 18 presentazione del libro “I confini dell’inclusione” con gli autori Maurizia Russo Spena ed Enzo Carbone. A seguire il dibattito con comitati, associazioni, giornalisti e mediatori culturali. Interverranno Luca Santini, Annalisa Camilli, Abdoulaye Seck, Barbara Cretis, Adelaide Massimi, Daouda Sanogo. Dalle 20 si apre il dibattito su Conflitti e linguaggi, comunicazioni, media e narrazioni con una mostra fotografica, video e forum a cura di Daniele Napolitano (video maker e phtoreporter), Maysa Moroni photoeditor internazionale e il fotografo Valerio Muscella. Dopo la cena solidale ci sarà spazio per la musica Roma Youth Veteran Tour 2018, Rasta Blanco e Tsunami massive Dj set e live showcase.L'ingresso per assistere all'iniziativa Conflitti in Sala Farnese è libero.