Poggio Mirteto vince 1-0 il derby col Passo Corese e passa il turno in Coppa. Commenti, tabellino e foto

Domenica 19 Settembre 2021, 15:07

RIETI - Un gol di Marcelli al 73' decide il derby di Coppa Italia di Promozione e regala il passaggio del turno al Poggio Mirteto.

Il primo tempo

Al Valletonda si fanno sentire il gran caldo e i carichi di lavoro della preparazione nelle due squadre. Ne viene fuori una prima frazione di gioco dove non succedono grandi cose. Un tiro di Proietti al 17’ col diagonale degli ospiti che si perde a lato della porta di Valerio Luciani e un paio di punizioni, una di Nobili e l’altra di Mevoli, che non sortiscono effetti.

La ripresa

Più vivace il secondo tempo con qualche conclusione verso la porta mirtense da parte di Pecorari al 49’ che di testa manda a lato e una punizione di Ubertini due minuti più tardi che non impensierisce Luciani. Poggio Mirteto con un’azione personale di Mamarang che fa tutto bene meno che il tiro debole e centrale che si spegne tra le braccia di Somma. Passo Corese sembra prendere in mano le redini del gioco e alza il proprio baricentro, ma è proprio nel momento migliore ospite che arriva il gol che decide la gara: al 73’ Mirko Luciani addomestica un pallone a centrocampo proteggendo la sfera prima di smistare su Nobili, il quale fornisce un delizioso assist per il neo entrato Marcelli che brucia la difesa ospite e supera Somma in uscita con un pallonetto dal limite dell’area. Da quel momento Passo Corese prova a mettere in campo le ultime energie rimaste ed impensierisce la difesa dei padroni di casa solo da calci da fermo senza però trovare la deviazione vincente.

Vince Poggio Mirteto che ora aspetta di conoscere il nome dell’avversario del prossimo turno.

Da annotare che dal punto di vista dei controlli nel rispetto delle normative anti Covid tutto è filato liscio con il controllo dei Green Pass sia all’ingresso da parte degli addetti della Società ospitante, nonché da parte dei carabinieri di Poggio Mirteto in tribuna durante il corso della partita.

Il tabellino

Asd Poggio Mirteto Calcio: Luciani V. Romagnoli (46’ Loreti), Gasperini (60’ Cicolani), Fiori (55’ Marcelli), Gattarelli, Mamarang, Di Nunzio, Avenali (20’ Masci), Mevoli, Nobili, Luciani M.(80’ Galletti). A disp. Murante, Delle Monache, Cardella, Marchegiani. All. Domenici

Asd SS Passo Corese: Somma, Simonetti (88’ Fusca), Varsalona, Barbetti (73’ Bernardi), Manna, Pecorari, Ubertini (80’ Sinibaldi), Filippi, Palma, Proietti, Italiano (32’ Mocerino). A disp. Vittori, Di Ienno, Alessandrini, Scancella, Parrella. All. Benigni

Arbitro: Simone Spagnoli di Tivoli

Reti: 73’ Marcelli (PM)

Note: ammoniti Nobili, Mevoli, Gattarelli (PM); Manna, Ubertini (PC); angoli 4-2; spettatori 200 circa

Le dichiarazioni

Antonio Domenici allenatore Asd Poggio Mirteto Calcio

«Una ottima prova e soddisfatto ovviamente per il risultato nella nostra prima uscita ufficiale malgrado una preparazione non facile. Mancano ancora minuti nelle gambe. La partita non era facile, loro sono una squadra esperta che ti mette in difficoltà. Sono contento per quello che i ragazzi sono riusciti a dare e una gran soddisfazione per il lavoro sinergico di tutto il mio staff. Aspettiamo ora di conoscere il nostro prossimo avversario prima di tuffarci poi nel campionato».

Matteo Antonelli Presidente Asd Poggio Mirteto Calcio

«Soddisfatti per aver vinto la nostra prima partita ufficiale da quando siamo in Promozione. Abbiamo lavorato in questi mesi per rinforzare la squadra e siamo stati sempre sul pezzo. Il campo ha dimostrato che alla fine il lavoro paga sempre. Complimenti a tutti, mister, staff e ragazzi».

Fabrizio Benigni allenatore Asd SS Passo Corese

«Partita non facile dopo una preparazione che ci vede ancora un po’ indietro e soprattutto dopo 11 mesi lontani da gare ufficiali. Abbiamo sofferto un po’ il loro agonismo, malgrado questo abbiamo avuto in mano il pallino del gioco per buona parte della gara prendendo un gol verso la seconda parte della ripresa. Dispiaciuto per il risultato di una gara che potevamo vincere resta comunque un buon test in vista dell’avvio del campionato».