La Storia di Nasrin

RIETI - La Compagnia Taetrale Attori e Convenuti presenta a Poggio Mirteto, sabato alle 16 presso la Sala Elpidio Benedetti in via Riosole, un lavoro che porta all’attenzione dell’opinione pubblica il dramma di Nasrin Sotoudeh. “Nasrin Sotoudeh – Una vita per difendere” è il titolo con le parole dell’avvocatessa Iraniana in carcere per la tutela dei diritti umani. L’idea drammaturgica, selezione e montaggio dei testi è di Gaetano Pacchi con le lettere dal carcere di Evin interpretate da Patrizia De Luca e Grazia Doni. Commento e voce del giudice Gaetano Pacchi, Brani musicali interpretati da Franco Bonsignori.Introduzioni di Cristina Rinaldi, il vicesindaco mirtense che porterà i saluti istituzionali del Comune che ha aderito all’iniziativa di sensibilizzazione e mobilitazione internazionale per Nasrin e Giuseppe Giovanni Romito. L’assessore Rinaldi spiegherà altresì di come il Comune mirtense con azioni concrete è impegnato sul tema dei diritti delle donne e delle pari opportunità (dall’istituzione della consulta alla commissione consigliare) con la preziosa collaborazione del consigliere e avvocato Serena Di Giacobbe «con la quale – spiega Cristina Rinaldi - si sta facendo un ottimo lavoro avviando percorsi e nuovi processi ed iniziative per dare impulso e, un passo diverso, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche delicate».Un passo importante è proprio quello del lavoro teatrale e drammaturgico che verrà presentato sabato pomeriggio a Poggio Mirteto che aderisce a quello che a livello italiano ed internazionale sta diventando un vero e proprio tour per la libertà Nasrin. Una iniziativa a sostegno della liberazione e per far conoscere la storia di Nasrin Sotoudeh la più famosa avvocatessa iraniana per i diritti umani condannata a 33 anni di carcere e 148 frustate.Nasrin Sotoudeh, vincitrice del Premio Sacharov ha dedicato la propria vita a difendere i diritti delle donne e a battersi contro la pena di morte. A dar notizia su Facebook della condanna è stato il marito Reza Khandan, anche lui arrestato lo scorso anno e poi rilasciato su cauzione, ed in passato malmenato davanti alla prigione di Evin per aver chiesto notizie sulle condizioni di sua moglie. Nasrin Sotoudeh era stata arrestata più volte e l’ultima per aver difeso le donne che tra dicembre 2017 e gennaio 2018 si erano tolte il velo chiamate anche “Le ragazze di Enghelab Street”.Semplici donne che avevano protestato pacificamente contro la legge della Repubblica Islamica che obbliga le donne ad indossare il velo (Hijab) in pubblico.Sotoudeh era stata arrestata più volte in passato, con l’accusa di diffondere propaganda e cospirare contro la sicurezza dello Stato. Carcere e sospensione dal lavoro per anni, è interdetta dal rappresentare casi politici o lasciare l’Iran fino al 2022. Sotoudeh ha difeso giornalisti e attivisti tra cui il premio Nobel per la pace Shirin Ebadi e diversi dissidenti arrestati durante le proteste di massa nel 2009 contro la contestata rielezione del presidente Mahmoud Ahmadinejad.In prigione, ha sostenuto due scioperi della fame per protesta alle condizioni di Evin, il famigerato carcere di Tehran nonché le é stato vietato di vedere suo figlio e sua figlia.