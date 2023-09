Furto in abitazione: portati via preziosi e contanti. Indagano i carabinieri

RIETI - A Poggio Mirteto ladri in azione in via Bonfante. Un furto messo a segno nei giorni scorsi e che torna a far alzare la guardia da parte delle forze dell’ordine sul territorio. Il furto è stato consumato all’interno di una privata abitazione. Qui i malviventi sono riusciti ad introdursi all’interno della casa dopo aver forzato la porta d’ingresso approfittando della temporanea assenza dei proprietari. Rovistando ovunque sono riusciti a portare via preziosi e denaro in contanti per un valore di circa un migliaio di euro. Indagano i carabinieri di Poggio Mirteto.