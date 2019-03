LA VISITA

IL CONCERTO

RIETI - Iniziato il soggiorno della corale di Canéjan a Poggio Mirteto. Le due cittadine gemellate da oltre un decennio mettono in campo ogni anno, oltre gli scambi e le reciproche ospitate, una serie di attività culturali con le due realtà, quella Sabina con i gemelli d’Oltralpe, che oggi, proporrà una nuova interessante tappa: l’esibizione alle 18.30 presso la Chiesa “Sacra Famiglia” di Poggio Mirteto Scalo della corale di Canéjan insieme alla corale della Cattedrale mirtense.In questi giorni la corale francese ha provato insieme ai coristi italiani e stasera il concerto (ingresso l ibero) a Poggio Scalo. Previsti numerosi incontri ed eventi turistico/culturali durante la permanenza dei francesi in Sabina prima del ritorno in Aquitania. Tornando al concerto di stasera con l’organizzazione messa a punto dal presidente del Comitato gemellaggi di Poggio Mirteto, Lanfranco Santini con i suoi collaboratori, da Fabrizio Tomaselli ad Andrea Leopaldi e altri, l’evento sarà aperto dai saluti alla comunità francese da parte del sindaco mirtense Giancarlo Micarelli.Il concerto di musiche tradizionali francesi costituirà il momento dominante prima di dare spazio al coro della Cattedrale di Poggio Mirteto per un momento altrettanto interessante, di livello ed assoluto spessore con le più famose arie della tradizione italiana.