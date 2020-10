Coronavirus: giovane positiva, classe in quarantena al Gregorio da Catino di Poggio Mirteto

RIETI - Arriva la prima chiusura nelle scuole di Poggio Mirteto. Dopo la pioggia di provvedimenti presi nelle ultime ore in diversi altri plessi della provincia di Rieti, il coronavirus è arrivato anche all'Istituto Tecnico del Gregorio da Catino.

Per un caso di accertata positività di una ragazza del quinto superiore dell'indirizzo Turistico, per l'intera classe sono scattate le misure come da protocollo: didattica a distanza e dieci giorni di quarantena per tutti i compagni di classe. Per tutti gli altri le lezioni proseguono in presenza. Tutti i giovani in quarantena, prima di rientrare, dovranno sottoporsi al tampone.

Ultimo aggiornamento: 08:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA