RIETI - Spettacolo e talento puro ieri sera a Parco San Paolo, dove i riflettori si sono accesi sulla seconda edizione del Contest dei Talenti emergenti a Poggio Mirteto. Il Mirto d’Oro Contest, con musica, canto, danza e altre spettacolari performance, ha regalato emozioni al numeroso pubblico che affollava le tribune dell’arena. Nella serata condotta magistralmente dal coreografo mirtense Maurizio Serafini, gli artisti in gara, uno ad uno, hanno guadagnato il palco davanti ad una attenta giuria presieduta dallo stilista Erasmo Fiorentino, che ha avuto il suo bel da fare nel valutare i giovani talenti vista la qualità e il livello altissimo delle esibizioni.



La Classifica finale

Non è bastato neanche il termine delle prove per decretare il vincitore del Contest, ma si è dovuto ricorrere allo spareggio, tra la cantante Olivia, che con la sua voce ha letteralmente incantato il pubblico e la contorsionista Carmen Feketa, la quale incarna grazia, bellezza ed eleganza nelle sue incredibili coreografie ed evoluzioni. Le due ragazze arrivate a pari punti sono dovute tornare sul palco e ripetere nuovamente, deliziando il pubblico, le loro performance tra gli applausi scroscianti. Alla fine l’ha spuntata Carmen Faketa (nella foto), la diciassettenne di Torvaianica la quale si è aggiudicata il Contest Mirto d’Oro 2019 e una borsa di studio di 500 euro. Piazza d’onore per la bravissima Olivia e sul podio, al terzo posto è andata anche Marta Iacoponi bravissima vocalist e violinista. A seguire tutti gli altri artisti che hanno portato le loro esibizioni a Poggio Mirteto provenienti da tutto il Lazio tra esibizioni canore, musicali e danza.

Organizzazione e spettacoli

Perfetta l’organizzazione che prima e durante le esibizioni ha potuto godere di esibizioni fuori concorso delle majorettes di Collevecchio, Poggio Catino e Torri in Sabina dirette dalla maestra Emanuela Antonelli. Inoltre l’esibizione dei vincitori della prima edizione, con un balletto coinvolgente e pieno di energia e ritmo curato dai ragazzi della scuola della coreografa e maestra Giada Marocchini. Ad illuminare parco San Paolo con il suo fascino, classe e rara bellezza, la madrina della serata, una impeccabile ed elegantissima Diana Giometti, Miss Mondo Lazio 2019 e Miss Mondo Italia Sport. Tutto bello e tutti sul palco alla fine, organizzatori e giurati, ospiti e gli artisti, con l’assessore alla cultura mirtense Cristina Rinaldi che insieme al direttore artistico del Contest, Maurizio Serafini, salutano e danno appuntamento al Mirto d’Oro Contest Talent 2020 che promettono, sarà ancora più grande.

