RIETI - L’occupazione appropriativa da parte del Comune delle aree private in località Macchiarella, sulle quali furono costruiti da alcune cooperative alloggi di edilizia economica e popolare, era illegittima perché l’atto urgente non fu perfezionato da un regolare decreto di esproprio: per questo la società proprietaria dei terreni, che aveva stipulato una convenzione con l’amministrazione, iniziando a realizzare le opere di urbanizzazione, dovrà essere risarcita. La sentenza di condanna è stata emessa dalla prima sezione civile della Corte di Appello di Roma. E la sentenza ordina al Comune di Poggio Mirteto di pagare alla ricorrente Scaie 1 milione e 558 mila euro per il danno venale procurato ai proprietari, nonché circa 90 mila euro di spese legali.



