Ecco i concorsi “Persone, popoli, migrazioni, socialità, suoni e culture: nuove opportunità nel post-pandemia”

RIETI - Cinema e parole. Si tendono la mano le due arti, quest'anno, e per la prima volta la cooperativa "Le Nuove Chimere" ha indetto un concorso letterario con la collaborazione dell'associazione culturale "Amici del Museo di Poggio Mirteto" che a loro volta lanciano il concorso cinematografico. Quello della cooperativa è giunto alla sua terza edizione, quello dell'associazione alla seconda, ma entrambi portano lo stesso titolo nell'edizione 2021: "Persone, popoli, migrazioni, socialità, suoni e culture: nuove opportunità nel post-pandemia“.

I testi completi dei bandi e tutta la documentazione per partecipare ai due concorsi sono consultabili e scaricabili sui siti dei due soggetti promotori. L'iscrizione ai concorsi è gratuita. Il termine per la presentazione delle opere è stato fissato al 5 settembre prossimo. Per quanto riguarda il corto, una giuria di esperti assegnerà due premi distinti (400 euro per ogni sezione e una targa) come migliori video presentati al concorso, uno per la sezione principianti e l’altro per la sezione professionisti.

Verrà anche assegnato un premio speciale per il corto che sappia coniugare il racconto filmico con un tema sociale-culturale e la colonna sonora. Per le opere letterarie, invece, i premi sempre assegnati da esperti saranno tre: da 200, 100 e 50 euro con possibilità di pubblicazione per l'opera più meritevole.

