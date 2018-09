RIETI - “La Regione Lazio con un decreto del Commissario ad acta ha rilasciato l’autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento alla struttura sanitaria residenziale per la riabilitazione per persone con disabilità fisica, psichica e sensoriale di Poggio Mirteto.



La struttura gestita dalla Asl di Rieti è stata autorizzata per i primi 17 posti letto di cui 12 con livello mantenimento e 5 con livello estensivo.



Una struttura molto importante per il territorio che sarà un punto di riferimento per tutti i soggetti che necessitano di terapie riabilitative. Si tratta della prima struttura pubblica per la riabilitazione nella provincia di Rieti”.

Mercoled├Č 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:46



