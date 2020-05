RIETI - Il Carnevalone Liberato 2020 non si farà, appuntamento a Poggio Mirteto alla prima domenica di Quaresima del 2021. E’ quanto comunicato con una breve nota nella tarda serata di ieri da parte degli organizzatori.

La manifestazione che richiama migliaia di visitatori tutti gli anni provenienti da ogni parte d’Italia era in programma, inizialmente il 1° marzo scorso. Non c’erano ancora i decreti e il lockdown, ma i primi casi di Coronavirus in Italia, al Nord si erano già manifestati. Le prime sospensioni di eventi sportivi e culturali cominciavano in quel momento.

Il primo rinvio

Gli organizzatori decisero di rinviare, non annullare, aspettando l’evolversi degli eventi. A fine febbraio, nella settimana che precedeva l’evento, dopo che il Carnevalone Poggiano si era regolarmente svolto il 23, gli organizzatori scrivevano così «nonostante non ci siano ordinanze in merito, che vietino o sconsiglino grandi eventi sul territorio, l’organizzazione del Carnevalone Liberato 2020, in programma domenica 1° marzo, ha deciso di rinviare l’evento. Se si verificasse un caso di contagio nella nostra zona non abbiamo intenzione essere impropriamente additati come untori. Si tratta di una decisione sofferta, perché riguarda un evento che, col tempo, è diventato un vanto per la Città di Poggio Mirteto, attirando ogni anno migliaia di persone provenienti da tutta Italia e non solo».

L’organizzazione si era incontrata col sindaco e gli amministratori mirtensi ai quali era stata comunicata la decisione e Walter Consumati, uno degli organizzatori storici del Liberato, aveva detto che in ogni caso si sarebbe trattato di un rinvio, visto la macchina organizzativa era partita da tempo impegnando anche risorse economiche. «Vorrà dire - auspicava Consumati - che faremo la festa quando le cose si saranno normalizzate, magari in estate, potrebbe essere una bella novità». Era stata fissata anche la data, sabato 6 giugno, in notturna.

L'annullamento e il comunicato

Quello che è successo poi, da allora ad oggi è noto. Ieri sera il comunicato col quale viene annunciato che il Carnevalone Liberato non si svolgerà e che l’appuntamento è per il 2021. «Scelta responsabile – dice Consumati – consapevoli che in questo momento è la sola cosa giusta da fare».

Il Comunicato degli organizzatori recita testuale «Abbiamo aspettato a comunicarlo ma lo avrete capito da soli: Carnevalone Liberato quest'anno non ci sarà. Quindi, mentre cercheremo tutti di capire come fare a conciliare il distanziamento con l'aggregazione, alla quale non rinunceremo mai, ci vediamo la prossima prima domenica di quaresima».

