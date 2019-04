© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Poggio Mirteto, il Comune più grande tra quelli chiamati al voto nel Reatino per il rinnovo del consiglio comunale e per eleggere il nuovo sindaco, sono tre le liste presentate in vista della sfida del 26 maggio prossimo. Partiamo dalla lista che appoggia la candidatura a sindaco del primo cittadino uscente Giancarlo Micarelli in lizza per il suo secondo mandato consecutivo.Candidato sindaco: Giancarlo MicarelliCandidati consiglieri:Giuseppe RinaldiRenato Romano RenziAndrea ColliFabrizio CianfaSara PaoliniGiulia VillanucciGiulia ColangeliDanilo FeliciangeliDaniela LeonardiManuel MazzoliSerena Di GiacobbeAdriano De SantisCandidato sindaco: Natascia PaselliCandidati consiglieri:Alberto De SantisManuel EvandriEvita Del BufaloElvio MonaciPaola CiprianiLuciano SaburriNicola AutiziFrancesca PagliaDavide D’AndreaMaria Grazia LintozziCristina FortunatiMassimo ColangeliCandidato sindaco: Daniele FerrutiCandidati consiglieri:Alessio BattistiAndrea FantozziFederico De FeliciDaniele PerniRoberto PiersantiMassimiliano UbertiniRoberto MatteiRachele TassiFrancesca BianchiMorena PapagnaRita Romani