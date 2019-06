I BRANI

IL RICORDO DEI MAESTRI

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Successo per la terza edizione della Giornata del musicante a Poggio Mirteto dove la solidarietà e la musica di livello l’hanno fatta da padrone nel fine settimana. Un inizio col botto venerdì sera con il concerto, apprezzatissimo, della Banda musicale della Polizia locale di Roma capitale diretta dal maestro Nello Giovanni Maria Narduzzi.La Banda si è esibita suonando brani di gruppi del miglior Progressive Rock italiano. Grazie agli arrangiamenti di Pietro Alegiani, la Banda ha proposto 3 medley che includevano pezzi storici come "Impressioni di settembre" della PFM, "Collage" delle Orme e poi ancora un Battiato d'annata, Banco del Mutuo Soccorso, "Concerto Grosso" dei New Trolls ed altri ancora , con tanto di standing ovation. A seguire "Battistiana", un omaggio a Battisti , che ha coinvolto il pubblico che ha cantato tutti brani. Per finire un medley con le canzoni di Renato Zero e l'inevitabile standing ovation finale per questa Banda che con repertorio così particolare ha coinvolto un pubblico di tutte le età. Non è usuale ascoltare brani del progressive rock italiano suonati da una Banda per questo il Concerto di Poggio Mirteto resterà un qualcosa di particolare per i tanti che vi hanno potuto assistere.La manifestazione ha poi vissuto (sabato) il concerto della Sabina music Band diretta dal maestro Umberto Di Giuseppe in piazza Martiri accompagnato dall’esibizione delle majorettes di Casperia. Domenica Mattinèe della Banda musicale Poggio catinense diretta dal maestro Anna Di Mario, il pomeriggio il raduno dei partecipanti alla Giornata del musicante con la sfilata in passeggiata e la suonata dei musicanti in ricordo dei maestri Giacomo Di Mario e Vittorio Lopa. In serata il concerto di chiusura con la musica d’ordinanza eseguito dal I Reggimento Granatieri di Sardegna diretto dal maestro Domenico Morlungo. Per le tre giornate cene solidali secondo lo spirito che anima da tre anni la manifestazione ideata tre anni fa da Mario Blasilli.