Poggio Mirteto, attimi di paura per un'auto in fiamme

RIETI - Attimi di paura a Poggio Mirteto per un'autovettura andata improvvisamente a fuoco in via Nardi. Il veicolo, in breve tempo, è stato avvolto dalle fiamme. Dopo l'allarme sono giunte sul posto più squadre di soccorso dei Vigili del fuoco con diversi mezzi antincendio. Gli operatori hanno prontamente domato e spento le fiamme mettendo poi in sicurezza il mezzo anche se la rapidità della combustione ha velocemente divorato il veicolo lasciandone soltanto la carcassa bruciata. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della locale stazione. Non sono state accertate le cause che hanno originato le fiamme ma fortunatamete non si sono verificate esplosioni nè originate situazione di pericolo per cose o persone.

