di Samuele Annibaldi

RIETI - Ha aperto i battenti questa mattina a Poggio Mirteto l’Ambufest, il primo ambulatorio medico della Sabina che sarà aperto nei festivi e prefestivi presso la Asl dalla mattina alla sera. Lunedì aprirà invece il Pua, punto unico di accesso. Sono due le importanti novità per Poggio Mirteto che sono state annunciate dal direttore distretto Salario - Mirtense Gabriella De Matteis e il sindaco Giancarlo Micarelli. La prima riguarda l’inaugurazione, oggi, dell’Ambufest, un ambulatorio medico per le cure primarie che affiancherà la Guardia medica il sabato, la domenica giorni festivi e prefestivi, compreso il santo Patrono. Le attività saranno garantite da medici di medicina generale. L’Ambufest, iniziativa che parte nell’ambito delle attività sanitarie predisposte dalla Regione per le Asl, sarà attivo presso la struttura del distretto sanitario sulla via Finocchieto in un ambulatorio aperto dalle 10 alle 19. Si tratta di una novità assoluta con una serie di prestazioni mediche garantite ai pazienti.



PRESTAZIONI MEDICHE



Le prestazioni effettuabili nell’Ambufest sono le seguenti:



Ferite superficiali che non necessitano di sutura, medicazioni, rimozione punti di sutura, sindromi influenzali, infiammazione delle vie respiratorie , controllo pressione.



Punture d'insetto senza reazioni, rash cutanei, orticaria, dermatiti superficiali, verruche , micosi, foruncoli, eritema solare, malattie esantematiche, ustioni di primo grado .



Malattie gastroenterologiche, stipsi cronica , emorroidi.



Disturbi urologici



Congiuntiviti, patologie palpebrali e degli occhi



Sintomi osteo muscolari non traumatici



Otiti, riniti, faringo-tonsilliti, stomatiti , gengiviti , afte



Infezioni vie urinarie, colica renale e addominale



Prestazioni pediatriche per i bambini sopra i sei anni



IL PUA



Lunedì invece, nella stessa struttura, aprirà il Pua, il Punto unico di accesso, un servizio dove verranno accolte tutte le tipologie di richieste sanitarie, sociali e socio-sanitarie afferenti al distretto. All'interno del Pua la presa in carico del paziente è garantita dalla presenza di un assistente sociale, un'infermiera e personale amministrativo debitamente formato. Il servizio è attivo lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 8.30 alle 12; il mercoledì dalle 14.30 alle 17. Altre sedi Pua di pertinenza distrettuale ( Casa della Salute di Magliano Sabina, e sede di Osteria Nuova) verranno attivate successivamente in modo tale che la Asl avrà anche la possibilità di conoscere e risolvere eventuali criticità organizzative-gestionali emerse durante l'attività del Pua centrale.



IL SINDACO



«E' con grande piacere – ha spiegato il primo cittadino mirtense Giancarlo Micarelli - che ufficializzo l'apertura di questi due importanti sportelli al servizio delle esigenze sanitarie dei cittadini, frutto di un impegno fortemente condiviso con la Dottoressa Gabriella DeMatteis Direttore del Distretto Sanitario Salario e la Direzione Asl Rieti e Medici di Medicina Generale. Era importante mantenere il presidio sanitario anche in particolari giorni come festivi e prefestivi, per fa fronte ai bisogni di quelle fasce di concittadini ritenuti a rischio come bambini e anziani».

Sabato 4 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 11:38



© RIPRODUZIONE RISERVATA