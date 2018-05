di Samuele Annibaldi

RIETI - Aggiornamento a Poggio Mirteto sulla situazione dell’acqua. Dopo l’ordinanza sindacale di due giorni fa con la quale il sindaco Giancarlo Micarelli aveva disposto il divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili sull'intero territorio di Poggio Mirteto, a seguito di una improvvisa interruzione del flusso idrico dell'acquedotto comunale, dovuta a un inconveniente tecnico, e ai successivi interventi di riparazione, si sono regstrate delle novità.



L’ordinanza con la quale si disponeva il divieto di utilizzo dell’acqua per scopi potabili ed alimentari, mentre l’utilizzo dell’acqua è consentito unicamente per usi domestici e per l’igiene della persona, ha scopi cautelativi in attesa che ora, dopo che è stata effettuata la riparazione, le analisi confermino che tutto è a posta con valori nella norma.



«Grazie all'intervento effettuato questa mattina dalla società Acqua pubblica sabina – si legge in una nota diffusa dal Comune di Poggio Mirteto - è stato ripristinato il flusso d'acqua che interessa la frazione di Castel San Pietro. Si ribadisce che l'acqua non è potabile fino a quando vige l'ordinanza, a tal riguardo sono già state disposte le analisi per verificarne la potabilità».

Sabato 12 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:24



© RIPRODUZIONE RISERVATA