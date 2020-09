RIETI - Rovero Mostarda eletto sindaco a Poggio Bustone. Nel Comune, per la terza volta al voto dal 2014, Mostarda ha ottenuto 938 voti, pari al 66,81 per cento dei voti.



Deborah Vitelli, già sindaco, prima della caduta dell'amministrazione, ha ottenuto 466 voti, pari al 33,19 per cento.