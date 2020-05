© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Rimpasto di giunta al Comune di Poggio Bustone con Marco Agostini, già consigliere comunale, ora Vice Sindaco con delega ai Lavori Pubblici e Margherita Pellegrini riconfermata assessore.La decisione di entrare in giunta per il neo Assessore Agostini è stata a lungo medidata, ma la possibilità di imprimere un segno ulteriormente positivo al bene comune del paese ha avuto un ruolo determinante nell’accettazione dell’incarico.Agostini ha già avuto un incontro con lo staff dell’ufficio tecnico chiedendo lo stato dell’arte dei progetti in essere ed ha individuato, insieme il responsabile di detto ufficio le priorità con particolare attenzione alla manutenzione ordinaria e straordinaria da doversi svolgere prima possibile.«Ho accettato con orgoglio questo incarico - afferma Agostini - perchè credo in Poggio Bustone e soprattutto perché sono convinto che nel tempo rimasto davanti a noi si possano raggiungere grandi e importanti obiettivi per la collettività tutta».Il vice sindaco sta anche pensando di organizzare una riunione con tutti i consiglieri, compresi quelli di minoranza, al fine di costruire un rapporto all'insegna della serenità e della collaborazione, elementi ora più che mai necessari anche per affrontare la sfida della ripresa del post coronavirus.