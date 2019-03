THE BASS GANG

RIETI - Dai classici dei Classici ai classici del Rock, il quartetto 'The Bass Gang' celebrerà oggi dalle 17.30 nella Sala consiliare di Poggio Bustone la memoria delle azioni della Resistenza del 10 marzo 1944.Ad essere commemorata sarà la lunga e vittoriosa battaglia della Resistenza condotta dalla popolazione assieme al distaccamento della Brigata Gramsci, guidata da Emo Battisti, contro i militi della Gnr, capeggiati dal questore di Rieti. La lotta scoppiò in seguito al rastrellamento operato da questi ultimi sulla popolazione del borgo renitente alla leva e vicina ai partigiani.Costituisce una novità assoluta nel panorama dei quartetti. Quattro professori d’orchestra formano l’insolita compagine di Contrabbassi, strumenti da sempre considerati pesanti e poco agili. Il quartetto dà voce alla varietà delle gamme sonore e alla ricchezza di ottave ed armonici prodotti da questi strumenti. Il repertorio non si limita al genere classico, ma cerca di intercettare un auditorio vasto che vada oltre le sale da concerto. Tra le tournée della band figurano Sati Uniti, Portogallo, Paesi Baltici, Germania e dal 2002 regolarmente tutti gli anni Giappone e Corea. Viene inoltre invitata a partecipare a tutte le manifestazioni intorno al mondo del Contrabbasso come il premio Bottesini (Crema e Cremona), il Premio W. Benzi (Alessandria), Mühldorf Germania 2015.