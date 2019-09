© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - A Poggio Bustone il passato incontra il presente, grazie all’omaggio di quattro giovani cantautori della scena indipendente a Lucio Battisti. Domenica 8 settembre, a 21 anni dalla scomparsa del grande artista italiano, Poggio Bustone ospita “Anime Latine”, evento curato dal musicista reatino Carlo Valente e dal giornalista e critico pescarese Daniele Sidonio.Nessun titolo poteva essere più adatto per un incontro musicale dal sapore fresco ed innovativo, come lo è stato al tempo “Anima Latina”, album di Battisti che ha rappresentato una rottura con la tendenza musicale del suo tempo, grazie alle sonorità rivoluzionarie ed insolite. Carlo Valente incrocerà la chitarra con altri tre artisti: i romani Ivan Talarico e Marat e il teramano Francesco Sbraccia; per ripercorrere il repertorio di Lucio Battisti, passando per i brani scritti con Mogol, fino ad arrivare a quelli più sperimentali realizzate con Pasquale Panella. Un contesto musicale che ben si sposa con le tendenze dei 4 protagonisti, al centro di un evento a metà tra l’intervista ed il concerto, in cui si darà spazio anche ad alcuni brani inediti di Valente e dei suoi colleghi.«Sono felicissimo che il comune di Poggio Bustone mi abbia affidato l’intera direzione artistica di questo evento straordinario dedicato a Lucio, proprio nel paese in cui è nato e dove ha trascorso i primi anni di vita – afferma Valente – Ringrazio in particolare Felice Desideri per aver avuto fiducia in me».Una fiducia senza dubbio ben riposta, come sarà possibile verificare Domenica ai Giardini di Marzo di Poggio Bustone, a partire dalle 21.30.