RIETI - «Difficile accettare la morte di un giovane, avvenuta così». E' il vescovo Domenico Pompili a celebrare i funerali di Floriano Palmengiani, il 39enne autista del Cotral, morto mercoledì pomeriggio per uno shock anafilattico causato da una puntura d'insetto mentre si trovava nella stalla dell'azienda agricola di famiglia. Tutta Poggio Bustone era nel piazzale del santuario dove è stato celebrato il rito funebre. A fianco alla madre e alle due sorelle un paese intero, la banda e il coro, e non solo: gli amici della pro loco, di cui Floriano era vice presidente in questi giorni impegnato per organizzare la festa poi annullata per lutto come la tradizionale Marcia del Perdono. Ma anche i colleghi di lavoro e tanti amici e conoscenti ancora increduli per la scomparsa di Floriano.

Venerd├Č 3 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:27



