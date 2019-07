© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - La Fiera delle Arti e dei Mestieri arriva a Poggio Bustone da oggi fino a domenica, con un ricchissimo programma di eventi offerto dalla pro loco e dai numerosi enti attivi sul territorio.Quattro giorni di gastronomia, folklore e musica, che si apriranno con la presentazione dell’evento, prevista per le 16 di oggi nella Sala Consiliare del Comune di Poggio Bustone, dove si terrà anche il convegno “Ambiente e Salute”, per fare il punto sull’artigianato montano con esperti del settore. Venerdì la fiera entrerà nel vivo, grazie agli stand di prodotti artigianali ed enogastronomici, che apriranno dalle 10.00 e saranno presenti fino a domenica, così come lo street food offerto dalla Pro Loco a partire dalle 19.00. Immancabile il ricordo di Lucio Battisti nel suo paese natale: alle 20.30 l’autrice Amalia Mancini presenterà il libro “Emozioni Private”, una biografia psicologica dell’indimenticabile artista. Serata in musica con l’energia degli Skaperol, band nota a livello locale per i suoi live travolgenti, ricchi di pezzi inediti e rivisitazioni in chiave ska di diversi successi del passato.Sabato sarà la volta del “SanPietroIndieFest” , rassegna musicale organizzata in collaborazione con il comitato parrocchiale “San Pietro”, che pone al centro gli artisti indipendenti: sul palco il trio locale degli Alan Spicy, oltre ai Kutso ed Emilio Stella.Ultima serata affidata agli “8cento8anta3”, che ripercorreranno la carriera degli 883 con i loro pezzi migliori, per chiudere in bellezza l’edizione 2019 della Fiera delle Arti e dei Mestieri.PROGRAMMAGiovedi 11ore 16.00: Presentazione della Fiera Delle Arti e Dei Mestieri” e convegno “Ambiente e Salute” sulla valorizzazione e la tutela dell’artigianato e dell’agricoltura montana, presso l’ Aula Consiliare del Comune di Poggio Bustone.Ore 18.00: Mostra fotografica degli strumenti e del lavoro dell’artigianato.Venerdì 12Ore 10.00: Fiera dei prodotti tipici dell’artigianato locale e stand enogastronomici.Ore 19.00: Serata Street Food delle Pro Loco.Ore 20.30: Presentazione del libro “Emozioni Private” di Amalia Mancini.Ore 21.00: Skaperol in concerto.Sabato 13Ore 10.00: Fiera dei prodotti tipici dell’artigianato locale e stand enogastronomiciOre 19.00: Serata Street FoodOre 21.00: “SanPietroIndieFest” con Alan Spicy, Emilio Stella, Kutso in concerto.Domenica 14Ore 10.00: Fiera dei prodotti tipici dell’artigianato locale e stand enogastronomiciOre 19.00: Serata Street FoodOre 21.00: 8cento8anta3 in concerto.