di Sabrina Vecchi

RIETI - Un sabato di festa a Poggio Bustone, tra musica e gastronomia. Dalle 19,30 in poi, in piazza X Marzo, si potrà assaggiare un piatto tipico della tradizione locale, i tagliolini al lardo sfritto. Pasta fatta a mano, servita in brodo con guanciale croccante, pepe ed abbondante pecorino, fanno della ricetta una gustosa specialità povera della gastronomia del luogo che vale la pena di riscoprire. In questa direzione va la scelta dell’amministrazione comunale, che ha voluto dedicare una sagra al saporito primo piatto. Dopo cena, alla buona cucina si unirà la buona musica. In occasione del ventennale della scomparsa del grande Lucio Battisti, cantautore che proprio a Poggio Bustone ebbe i natali, alle 21,30 in piazza Emo Battisti si esibirà Adriano Pappalardo. Il cantante e attore italiano conobbe Battisti nei primi anni ‘70, e fu lo stesso Lucio a metterlo sotto contratto e consigliargli di intraprendere la carriera musicale. La collaborazione con Mogol e Battisti proseguì per molti anni, come anche l’amicizia con il cantautore di Poggio Bustone, tanto che Adriano Pappalardo è tuttora annoverato come uno dei suoi collaboratori più fidati. La scaletta del concerto è ancora top secret, ma c’è da supporre che Pappalardo reinterpreti anche qualcuna delle canzoni più celebri di Lucio Battisti. Per la manifestazione, l’amministrazione comunale di Poggio Bustone è stata sostenuta da tutte le associazioni presenti sul territorio: Proloco, Poggio Bustone a Colori, Avis, Comitato San Felice, Asd Poggio Bustone, Cai, Banda Orchestra di Poggio Bustone e Centro Diurno.

Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:49



