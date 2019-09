© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Ha superato il decennale la manifestazione podistica più conosciuta della Sabina ed il prossimo 13 ottobre a Passo Corese si ritroveranno, tra gli altri, anche alcuni atleti che in questi anni ne hanno veramente fatta tanta di strada.L’appuntamento per l’undicesima edizione di Corri Cures – Trofeo Car Camper, gara podistica di km. 12.500 con partenza e arrivo in Piazza della Libertà a Passo Corese, è fissato per la seconda domenica di ottobre ed è organizzata dalla Asd Corri Cures in collaborazione con l’Atletico Monterotondo. Il raduno è fissato alle ore 8 e la partenza avverrà alle 10: possono partecipare tutti i tesserati Fidal ed enti di promozione sportiva in regola per l’anno in corso. Le iscrizioni si possono effettuare on-line sul sito www.dreamrunnes.it oppure corricures@dreamrunnes.it o tramite fax 0753062390. E’ possibile iscriversi sul posto anche la mattina stessa della gara fino a mezzora prima della partenza; quelle per le società si chiudono invece venerdì 11 ottobre alle 21. Il costo dell’iscrizione è di 12 euro a persona per i primi 400 con pacco gara e medaglia di partecipazione. Sono previsti 10 premi per la categoria maschile e 7 per la femminile, oltre ai premi assoluti ed a quelli per le società in base al numero di atleti che taglieranno il traguardo. Il servizio di cronometraggio sarà curato dalla Dream Runners tramite chip monouso. Ulteriori informazioni possono essere fornite dall’organizzazione al numero 3922965612 (Luciano Nobili).