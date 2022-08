Rieti, i progetti con i fondi del Pnrr di tre Comuni del Reatino

RIETI - Paganico Sabino, Castel di Tora e Collalto Sabino. I tre Comuni – recenti vincitori del bando nazionale Pnrr (Piano nazionale ripresa e resilienza) – presenteranno domani alle ore 16.30 il loro progetto sulle attrattività dei borghi storici. L’appuntamento per la presentazione pubblica è nel suggestivo castello baronale di Collalto Sabino, in via del Castello 2. Il bando, vinto ed assegnato al sodalizio dei tre Comuni reatini, è incentrato sulla “Rigenerazione culturale e sociale dei piccoli borghi storici” per un importo complessivo di 2 milioni e 560 mila euro. Domani un primo incontro per presentare le progettualità programmate e che verranno messe in campo dopo l’approvazione della realizzazione prevista entro il 2026. In agenda 15 interventi che si focalizzeranno su musei itineranti, tradizioni identitarie e storiche locali, percorsi turistici e ospitalità diffusa che vedranno la diretta partecipazione e condivisione di abitanti ed Enti territoriali. Presenti i sindaci che risponderanno a quesiti e domande che potranno sorgere al termine della presentazione.