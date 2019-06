Remer Blu Basket Treviglio-De’ Longhi Treviso 57-78

RIETI - Sarà Treviso-Capo D’Orlando la finalissima che decreterà la terza promozione in massima serie. Vittoria dei veneti ieri sera che al PalaFacchetti superano la Remer, raggiungendo l’Orlandina in finale. Prime due gare al PalaVerde l’11 e il 13 giugno, per l’atto finale di un campionato che continua a regalare emozioni e spettacolo.Treviso supera la Remer chiudendo 3-1 la serie. I veneti scacciano il pericolo di un eventuale gara 5, battendo una Treviglio che paga le pessime percentuali, mentre gli ospiti sono più solidi e aggressivi rispetto a gara 3. Decisivo il contributo del solito Logan, insieme a Chillo e Uglietti, veri fattori in questi playoff. Nelle file di Treviglio, positive le prestazioni di capitan Pecchia e Nikolic, che chiudono nel migliore dei modi la stagione. Per la De’ Longhi si tratta della prima finale dal ritorno in A2 e dopo la Coppa Italia dello scorso marzo, Treviso può coronare un altro sogno. Termina in semifinale la storica annata di Treviglio, dopo una stagione regolare memorabile, con il record societario, la semifinale rappresenta il punto più alto raggiunto dalla società bergamasca, guidata da un coach di prospettiva come Vertemati e con tanti giovani di talento.