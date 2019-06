Bergamo Basket-Benfapp Capo D'Orlando 87-104

Blu Basket Remer Treviglio-De' Longhi Treviso 71-60

RIETI - L'Orlandina è la prima finalista: contro Bergamo la serie termina 3-0, mentre Treviglio vince in casa e dimezza il distacco da Treviso. Ora i siciliani attenderanno il verdetto della serie tra De' Longhi e Remer, per poi dare inizio alle finali, al via il 9 giugno. Si giocherà domani, domenica 2 giugno, al PalaFacchetti invece gara 4, tra De' Longhi e Remer.Numeri da capogiro per l'Orlandina, che si prende la finale e si giocherà l'immediato ritorno nella massima serie, dopo solo un anno di permanenza in A2. Una striscia di risultati positivi impressionante, terza serie playoff chiusa sul 3-0, un potenziale offensivo da far invidia anche a compagini di serie A. A Bergamo il team di Sodini sfonda il muro dei 100 punti, preso per mano come sempre dalla coppia Triche (31 punti) e Parks (22 punti). Applausi anche per i padroni di casa, artefici di una stagione importante e omaggiati nel migliore dei modi dal pubblico bergamasco.La legge del PalaFacchetti: Treviso fa i conti contro una Remer che in casa sa esaltarsi, portando la serie sul 2-1 per i veneti. Di nuovo una partita fisica, col duello tutto italiano in area, tra Borra e Tessitori, fondamentale l'apporto dell'altro lungo della Remer, Nikolic, il migliore tra le file dei suoi, con 16 punti. Gli ospiti lontani dal PalaVerde segnano soltanto 60 punti, troppo pochi per spuntarla nel fortino di una formazione giovane e piena d'energia come la Blu Basket. Ora gara 4 in casa dei bergamaschi: Treviso può chiudere la serie, Treviglio con una vittoria continuerebbe a sognare e porterebbe la De' Longhi alla bella.