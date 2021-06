Comune di Rieti, obiettivo plastic free: installata altri distributori di acqua anche nelle sedi distaccate dell’Ente

RIETI - Prosegue l’azione dell’Amministrazione comunale in linea con la mozione per un Comune “plastic free” approvata nel recente passato dal Consiglio comunale. Dopo la sede principale di Piazza Vittorio Emanuele II, in questi giorni anche tutte le altre sedi distaccate dell’Ente – Magazzino comunale, Polizia Municipale e settori Servizi Sociali, Urbanistica e Lavori pubblici – sono state dotate dalle macchine per la distribuzione dell’acqua a cura dell’azienda “AcquaSi” e, contestualmente, sono state donate al personale le borracce.

«Sono gesti simbolici ma di grande valore – spiega l’assessore all’ambiente, Claudio Valentini - che hanno riscosso apprezzamento da parte del personale ma che servono, soprattutto, a ricordare come l’obiettivo della riduzione della plastica monouso deve essere caro a tutti, nel rispetto dell’ambiente e del futuro delle nuove generazioni. Mettere in campo questi gesti in sedi istituzionali ha anche un valore di esempio».