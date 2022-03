Lunedì 28 Marzo 2022, 00:10

RIETI - Un percorso ciclopedonale di 35 chilometri tra Fara Sabina e Montopoli di Sabina, che si snodi lungo il corso del fiume Farfa fino all’abbazia benedettina. Per valorizzare i loro territori, che si intersecano per geografia e storia, i sindaci Roberta Cuneo (Fara) e Andrea Fiori (Montopoli) hanno deciso di associarsi per superare la soglia dei 15mila abitanti che consente di avere accesso al finanziamento e presentare, nell’ambito del Pnrr, richiesta di contributo per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e il miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale. «Diamo avvio a una convenzione tra i territori, credendo in un’importante opportunità per migliorare la vivibilità della nostra terra - dichiarano Cuneo e Fiori. - L’intervento prevede un percorso ciclopedonale ad anello di circa 35 chilometri, che consentirà un turismo ecologico consapevole, attraverso la mobilità sostenibile, restituendo quell’unità storica e naturalistica che da sempre contraddistingue il forte legame tra i territori. Sarà l’occasione per collegare bellezze naturalistiche e storico-archeologiche, in un percorso green».

La convenzione. La convenzione tra i due Enti verrà a breve deliberata dai due Consigli comunali e darà vita all’iter amministrativo, finalizzato a dare nuova linfa, dal punto ambientale e turistico, a quella parte della del Farfa, compresa tra Fara e Montopoli.