Ciclabile, al via i lavori in viale Maraini. Calisse: «Entusiasta del lavoro, serve a favorire una mobilità green»

RIETI - Entrano nel vivo i lavori in città per la costruzione di ulteriori 7,5 km di pista ciclabile già autorizzati. A breve verranno conclusi i lavori in viale Fassini, intanto, nella mattinata odierna, sono partiti i cantieri anche su viale Maraini, poi si passerà a viale De Juliis.

Il presidente della Provincia di Rieti ha commentato: «Questo intervento che stiamo attuando servirà a favorire una mobilità sempre più green in città, lungo l'intero percorso abbiamo, infatti, anche predisposto alcuni punti di ricarica per biciclette elettriche. Sono entusiasta del lavoro che stiamo facendo».

