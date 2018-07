RIETI - Il consigliere comunale con delega allo Sport del Comune di Rieti, Roberto Donati, informa che giovedì 19 luglio aprirà la piscina di via Dupré Theseider. L’impianto sarà aperto (fino al 15 settembre) tutti i giorni dalle 9 alle 19 e nella giornata di giovedì, in occasione della riapertura, l’ingresso sarà gratuito.



«Anche se in ritardo rispetto a quanto previsto - spiega Donati - finalmente la piscina è aperta al pubblico. Gli interventi portati avanti dall'Ati che gestisce l'impianto ne permettono la funzionalità. I lavori realizzati riguardano, ad esempio, le opere murarie sia negli spogliatoi che nei cordoli della piscina, i miglioramenti all'impianto termoidraulico per la gestione e la pulizia dell'acqua nonché lo sfalcio dell'erba nell'area interna».



Marted├Č 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:09



© RIPRODUZIONE RISERVATA