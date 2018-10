RIETI - Da giugno la piscina di Cittaducale è ancora chiusa. Ci sono lavori da realizzare, come la sostituzione della caldaia, degli infissi e dell’impianto di deumidificazione, ma amministrazione angioina e Polisportiva Civitas, che ha in gestione l’impianto per altri 18 anni, non sembrano parlare la stessa lingua.



E intanto, gli oltre 500 iscritti della struttura hanno iniziato i corsi di nuoto altrove.



