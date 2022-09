Riaperta la piscina Campoloniano, Calisse: «Vicini alla società». A breve anche riapertura curve al PalaSojourner

RIETI - È stata riaperta ieri, 18 settembre, al pubblico la piscina di Campoloniano, il presidente della Provincia di Rieti, Mariano Calisse, ha commentato: «Faccio un grande in bocca al lupo ai gestori dell'impianto certo che sapranno fare un grande lavoro nonostante il periodo sia tra i più duri. Come Ente possiamo garantire il supporto ai gestori, saremo sempre vigili e disponibili con la società. Il prossimo passo quanto allo sport Reatino sarà riaprire le curve al PalaSojourner in sicurezza».