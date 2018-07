Piscina senza acqua: il sindaco Cicchetti si scusa con la cittadinanza e si assume la responsabilità di quanto accaduto

RIETI - In serata il sindaco Antonio Cicchetti, in relazione a quanto accaduto nella giornata odierna presso la piscina comunale di via Dupré Theseider, ha rilasciato una nota nella quale spiega che «per un deprecabile disguido di carattere tecnico non ha consentito la piena godibilità dell’impianto, come previsto e garantito dall’Ati (associazione temporanea di imprese tra Asd Blu Water e Asd Aquasport ) cui l’impianto era stato assegnato il 21 giugno.



In forza del regolare appalto di gestione vinto, si scusa con la cittadinanza, e contestualmente si assume ogni responsabilità per la mancata piena fruibilità della piscina comunale di cui egli stesso aveva comunicato la riapertura.



Il sindaco, con il consigliere con delega allo sport Roberto Donati, precisano inoltre che nelle prossime ore si riserveranno di approfondire eventuali responsabilità individuali, noncuranze e/od omissioni di chi aveva dato ampie garanzie circa la piena funzionalità dell’impianto all’apertura prevista per oggi».

