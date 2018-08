di Alessandra Lancia

RIETI - Sergio Pirozzi nuovo Commissario per la Ricostruzione? Le voci che giravano da tempo sulle vere mire dell’ex sindaco di Amatrice trovano una prima conferma nell’intervista rilasciata oggi a Libero.



«Sarei onorato se venissi scelto per ricoprire un incarico di tale importanza - ha detto Pirozzi - pronto a servire con determinazione il mio Paese. Decideranno i due azionisti di maggioranza del governo, Salvini e Di Maio».



Lui, naturalmente, sta con “Matteo”: non più Renzi ma Salvini, al quale manda a dire: «occhio ai carrieristi».

