RIETI - "Il consigliere regionale Sergio Pirozzi, grazie alla Legge Pirozzi su prevenzione e rischio sismico - spiega una nota - é stato insignito del premio Eccellenze italiane indetto da Assotutela 2018/19 nella sala Isma del Senato della Repubblica. "in tutti noi - ha detto Pirozzi- deve nascere la consapevolezza che con la prevenzione in futuro le tragedie potranno causare meno vittime e meno danni materiali. Purtroppo l'Italia è terra di terremoto e investire nella prevenzione deve diventare la nostra priorità. Grazie a chi dimostrato così tanta sensibilità nell’attribuirmi questo premio: lo dedico a tutte le donne e gli uomini di buona volontà che ogni giorno si stringono a noi in questa battaglia di civiltà".

"Anche il Codacons, per voce del coordinatore Angelo Bernabei, ha sottolineato l'importanza di questa legge". © RIPRODUZIONE RISERVATA