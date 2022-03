Partita del cuore a L'Aquila, un pullman da Rieti e in campo mister Sergio Pirozzi a guidare la Nazionale Vecchie glorie

RIETI - In pullman da Rieti per sostenere a L’Aquila la partita del cuore “Uniti per l’Ucraina e la sua gente - L’Aquila risponde”. Una giornata toccante e ricca di emozioni quella di ieri, allo stadio Gran Sasso della città abruzzese, che ha visto scendere in campo la squadra delle vecchie glorie del calcio, contro la squadra degli artisti e giornalisti tv. A portare a casa la vittoria con un 5 - 1 le vecchie glorie del calcio allenate da Sergio Pirozzi,oggi consigliere regionale, che nei campi di calcio trova la sua perfetta sintonia da Mister nel cuore. L’intero ricavato della raccolta fondi , confluirà all’Ospedale infantile Regina Margherita di Torino e all’Unione genitori Italiani ,in favore dei bambini ucraini malati oncologici. Presenti all’evento più di tremila persone, unite dal canto dell’inno nazionale ucraino e dalle note dell’inno di Mameli.