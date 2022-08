Pirozzi: «Europa investa sulla prevenzione: 80 milioni di europei rischiano una nuova Amatrice»

RIETI - «Europa investa sulla prevenzione: 80 milioni di europei rischiano una nuova Amatrice». Questo quanto dichiarato al Tg 4 Sergio Pirozzi, già sindaco di Amatrice attualmente capo dipartimento eventi emergenziali e protezione civile per la Lega. «Post sisma ancora prigioniero della burocrazia e ad oggi le uniche strutture pubbliche realizzate, le dobbiamo alla solidarietà degli italiani. Non si è voluto dare potere ai sindaci, gli unici che hanno in mano il polso della situazione. Problemi fognari? Un disastro annunciato due anni fa alla Regione Lazio: la mancanza di collettori fognari innesca una vera e propria bomba ambiental. Soluzioni: c’è bisogno di un fondo straordinario per la prevenzione - incalza Pirozzi - visto che tutta la dorsale appenninica a partire dall’Umbria fino alla Basilicata, passando per Toscana, Emilia, Friuli Venezia Giulia e Veneto sono a rischio sismico».