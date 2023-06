Rieti, forte pioggia in Sabina: allagamenti e disagi

Lunedì 12 Giugno 2023, 20:21 - Ultimo aggiornamento: 20:22







RIETI - Frane, allagamenti, smottamenti. Bomba d'acqua in Sabina: in poco piu di 20 minuti è caduta un"enorme quantità d'acqua che ha cresto disagi e criticità allagando anche scantinati, cantine, garage e seminterrati. Danni a Poggio Mirteto con frane e smottamenti. A Poggio Moiano vasti allagamenti con la Licinese invasa a tratti da fango e detriti. Alcune vie hanno addirittura subito un cedimento del terreno sottostante con piccole voragini e avvallamenti. Situazione meteorologica che si è presto stabilizzata lasciando però una lunga coda di danni e problematiche. Numerosi gli interventi che sono stati necessari da parte di polizia locale, tecnici comunali, vigili del fuoco e operatori della Protezione civile per il ripristino delle condizioni iniziali. Pioggia venuta giù in maniera violentissima e a macchia di leopardo causando danni in alcune aree mentre altre, anche non distanti, sono soltanto state lambite dal maltempo. Tra le zone maggiormente colpite Toffia, Poggio Mirteto, Montopoli in Sabina, Poggio Moiano, Bocchignano, Salisano.